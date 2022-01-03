Три человека погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в подмосковной Балашихе

Еще один госпитализирован в бессознательном состоянии, рассказали в областном управлении Следственного комитета. Пострадавших обнаружили в двух квартирах жилого дома. Там обнаружили канистры со спиртным. По предварительной информации, погибшие купили их в одном месте. Сейчас следователи ищут продавца. За последние месяцы отравления суррогатным алкоголем произошли в нескольких российских регионах.
2022-01-03T04:04:02+03:00
2022-01-03T04:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 03 января 2022
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