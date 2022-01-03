Автокомпания Илона Маска Tesla вновь установила рекорд по продажам электромобилей

Она поставила за прошлый год почти миллион машин. Это вдвое больше, чем в 2020-м году. Tesla также продала больше, чем прогнозировали эксперты. Рост поставок, как сообщается, стал возможным в том числе благодаря заводу в Шанхае, который обладает высокой производственной мощностью. В прошлом году рыночная стоимость Tesla впервые превысила $1 трлн.
2022-01-03T03:06:37+03:00
2022-01-03T03:06:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 03 января 2022
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