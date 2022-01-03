Более тысячи видеокамер, которые соединят с искусственным интеллектом, установят на дорогах Москвы

Это коснется МКАД и ключевых магистралей столицы, говорят в департаменте транспорта города. Такие камеры за несколько секунд будут передавать видео в ситуационный центр с предупреждением о нестандартных ситуациях на дорогах, передает агентство «Москва». Чиновники заверили, что штрафовать за нарушения ПДД подключенные к нейросети камеры не будут. Зато они должны помочь максимально точно оценивать загруженность дорог, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы на дороге и любые инциденты.
2022-01-03T03:06:07+03:00
2022-01-03T03:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 03 января 2022
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