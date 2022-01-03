Более тысячи видеокамер, которые соединят с искусственным интеллектом, установят на дорогах Москвы

Это коснется МКАД и ключевых магистралей столицы, говорят в департаменте транспорта города. Такие камеры за несколько секунд будут передавать видео в ситуационный центр с предупреждением о нестандартных ситуациях на дорогах, передает агентство «Москва». Чиновники заверили, что штрафовать за нарушения ПДД подключенные к нейросети камеры не будут. Зато они должны помочь максимально точно оценивать загруженность дорог, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы на дороге и любые инциденты.