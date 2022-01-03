Грузинский криминальный авторитет Шота Тевдорадзе, известный как Шотико, застрелен в Греции

Это произошло еще в ночь на воскресенье, однако о личности убитого стало известно лишь сейчас. Как передает греческий телеканал Mega, неизвестный несколько раз выстрелил в 41-летнего Тевдорадзе возле его дома в Афинах. Грузинские издания пишут, что покушение могло стать результатом конфликта с другими членами преступной группировки. Сообщается, что покойный ранее был судим за кражу и торговлю наркотиками.
2022-01-03T03:05:33+03:00
2022-01-03T03:05:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 03 января 2022
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