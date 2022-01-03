Грузинский криминальный авторитет Шота Тевдорадзе, известный как Шотико, застрелен в Греции

Это произошло еще в ночь на воскресенье, однако о личности убитого стало известно лишь сейчас. Как передает греческий телеканал Mega, неизвестный несколько раз выстрелил в 41-летнего Тевдорадзе возле его дома в Афинах. Грузинские издания пишут, что покушение могло стать результатом конфликта с другими членами преступной группировки. Сообщается, что покойный ранее был судим за кражу и торговлю наркотиками.