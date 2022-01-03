Еще одно независимое гонконгское СМИ прекращает работу

Портал CitizenNews объявил о своем закрытии, такой шаг администрация ресурса объяснила необходимостью обеспечить безопасность своим сотрудникам. Несколько дней назад полиция автономии провела обыски в другом издании, StandNews, были задержаны несколько журналистов. После этого оно прекратило работу. За последний год закрылись несколько независимых СМИ Гонконга, на фоне ужесточения контроля над прессой со стороны властей. Запад призвал китайское руководство прекратить давление на журналистов.