Суд в США, как ожидается, проведет первые слушания по делу российского бизнесмена Владислава Клюшина

Его обвиняют в махинациях на торгах при помощи добытой незаконным путем информации. Он обвинения отвергает. Ранее россиянина задержали в Швейцарии, власти этой страны приняли решение о его выдаче Вашингтону, несмотря на запрос России. Компания Клюшина известна в том числе тем, что поставляла Кремлю средства для мониторинга публикаций в интернете.
2022-01-03T03:04:41+03:00
2022-01-03T03:04:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:04, 03 января 2022
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