Суд в США, как ожидается, проведет первые слушания по делу российского бизнесмена Владислава Клюшина

Его обвиняют в махинациях на торгах при помощи добытой незаконным путем информации. Он обвинения отвергает. Ранее россиянина задержали в Швейцарии, власти этой страны приняли решение о его выдаче Вашингтону, несмотря на запрос России. Компания Клюшина известна в том числе тем, что поставляла Кремлю средства для мониторинга публикаций в интернете.