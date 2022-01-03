Семья погибшего актера Большого театра Евгения Кулеша просит дополнительную компенсацию в 1,5 млн. рублей

Это связано с выводами комиссии по расследованию несчастного случая. Как рассказал агентству ТАСС адвокат родных Кулеша, самого актера признали виновным в собственной гибели лишь на 10%. В то же время, полагают в комиссии, заведующая коллективом мимического ансамбля нарушила должностную инструкцию и не проследила за подопечным. В случае, если семье выплатят дополнительную сумму, общий размер компенсации составит около 5 млн рублей, добавил адвокат. Кулеш погиб в октябре прошлого года, он попал под декорацию, которая спускалась сверху.
2022-01-03T02:07:09+03:00
2022-01-03T02:07:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 03 января 2022
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