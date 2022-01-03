Масочный режим для детей от 6 лет с сегодняшнего дня вводят во Франции

До этого требование об обязательном ношении масок распространялось на несовершеннолетних от 11 лет. Правила действуют для транспорта, общественных заведений, спорткомплексов и религиозных учреждений. В ряде городов, в том числе в Париже, масочный режим действует и на улицах. Ограничения ужесточают из-за роста числа заражений коронавирусом. Власти связывают это с новой мутацией инфекции под названием «омикрон».