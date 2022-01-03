Масочный режим для детей от 6 лет с сегодняшнего дня вводят во Франции

До этого требование об обязательном ношении масок распространялось на несовершеннолетних от 11 лет. Правила действуют для транспорта, общественных заведений, спорткомплексов и религиозных учреждений. В ряде городов, в том числе в Париже, масочный режим действует и на улицах. Ограничения ужесточают из-за роста числа заражений коронавирусом. Власти связывают это с новой мутацией инфекции под названием «омикрон».
2022-01-03T02:06:35+03:00
2022-01-03T02:06:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 03 января 2022
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