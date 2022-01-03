Акция противников антикоронавирусных ограничений в Амстердаме переросла в стычки с полицией

Несколько человек получили травмы, есть задержанные. Несколько тысяч демонстрантов, несмотря на запрет, собрались накануне в центре города. Как передает местное телевидение, полицейским пришлось применить дубинки. В королевстве с середины декабря из-за новой мутации коронавируса веден строгий карантин. Из торговых точек работают лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины. Другие магазины, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты.