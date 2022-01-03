Акция противников антикоронавирусных ограничений в Амстердаме переросла в стычки с полицией

Несколько человек получили травмы, есть задержанные. Несколько тысяч демонстрантов, несмотря на запрет, собрались накануне в центре города. Как передает местное телевидение, полицейским пришлось применить дубинки. В королевстве с середины декабря из-за новой мутации коронавируса веден строгий карантин. Из торговых точек работают лишь аптеки, автозаправочные станции, продуктовые магазины. Другие магазины, а также заведения общепита, спортзалы, культурно-развлекательные учреждения, салоны красоты и парикмахерские закрыты.
2022-01-03T02:05:57+03:00
2022-01-03T02:06:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 03 января 2022
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