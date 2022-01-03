США и союзники готовы дать решительный ответ России в случае агрессии против Украины

В этом украинского президента Владимира Зеленского заверил его американский коллега Джо Байден. Телефонный разговор между Вашингтоном и Киевом состоялся в ночь с воскресенья на понедельник. Беседа была посвящена обсуждению путей снятия напряженности, вызванной концентрацией российских войск у украинских границ, сказали в Белом доме. Байден общался с Зеленским спустя несколько дней после его переговоров с Владимиром Путиным. Тогда глава американской администрации предупредил российского президента, что США и их западные союзники введут значительные экономические санкции против Москвы в случае военных действий против Украины.