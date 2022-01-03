Российских туристов предупреждают о задержках рейсов с курортов Египта

Проблемы вызвали проливные дожди и град, которые обрушились на регион в субботу, пояснили в консульстве России в Хургаде. Задержки вылетов могут составить от 2 до 3 часов. По данным телеканала Sky News – Arabiya, это уже коснулось более пяти тысяч пассажиров в аэропорту Хургады.