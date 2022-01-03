Российских туристов предупреждают о задержках рейсов с курортов Египта

Проблемы вызвали проливные дожди и град, которые обрушились на регион в субботу, пояснили в консульстве России в Хургаде. Задержки вылетов могут составить от 2 до 3 часов. По данным телеканала Sky News – Arabiya, это уже коснулось более пяти тысяч пассажиров в аэропорту Хургады.
2022-01-03T01:07:33+03:00
2022-01-03T01:07:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2961798-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 03 января 2022
Загрузка комментариев...