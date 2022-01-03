Российская авиация, как передает агентство Reuters, нанесла авиаудар по сирийской провинции Идлиб

Военные самолеты сбросили бомбы на несколько населенных пунктов и станцию, которая обеспечивает водой столицу региона. Идлиб остается под контролем противников сирийского руководства. В свою очередь российские военные говорят, что боевики обстреляли с территории провинции сирийские подразделения, ранен один военнослужащий.