Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил о своей отставке на фоне кризиса в стране

По его мнению, решением для перехода к демократическому государству остается диалог между политическими силами. Глава кабинета министров покидает свой пост спустя примерно полтора месяца после того, как его восстановили в должности. До этого в результате попытки военного переворота он некоторое время находился под домашним арестом. Политический кризис в Судане продолжается почти три года. В 2019-м после массовых антиправительственных демонстраций военные сместили президента Омара аль-Башира.