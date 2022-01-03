Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил о своей отставке на фоне кризиса в стране

По его мнению, решением для перехода к демократическому государству остается диалог между политическими силами. Глава кабинета министров покидает свой пост спустя примерно полтора месяца после того, как его восстановили в должности. До этого в результате попытки военного переворота он некоторое время находился под домашним арестом. Политический кризис в Судане продолжается почти три года. В 2019-м после массовых антиправительственных демонстраций военные сместили президента Омара аль-Башира.
2022-01-03T01:06:07+03:00
2022-01-03T01:06:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 03 января 2022
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