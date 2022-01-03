Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев и скрылся с места происшествия

Инцидент произошел на юго-западе страны у границы с Арменией, на территории, которая перешла под контроль Баку после недавнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В пограничной службе добавили, что сам стрелок бросил оружие на месте преступления. О его мотивах пока не сообщается.
2022-01-03T01:05:38+03:00
2022-01-03T01:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 03 января 2022
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