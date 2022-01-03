Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев и скрылся с места происшествия

Инцидент произошел на юго-западе страны у границы с Арменией, на территории, которая перешла под контроль Баку после недавнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. В пограничной службе добавили, что сам стрелок бросил оружие на месте преступления. О его мотивах пока не сообщается.