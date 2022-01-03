Житель Белоруссии скончался после того, как его задержала милиция

28-летнего Дмитрия Усхопова в центре города Речицы незадолго до Нового года остановил патруль за распитие алкоголя. Через некоторое время его привезли в больницу без сознания, пытались реанимировать, но безуспешно, рассказывают правозащитники. Они уверены, что сотрудники милиции избивали задержанного, на его теле есть синяки и кровоподтеки на запястьях и коленях, а также круглая рана на левом виске, пишет белорусское интернет-издание «Наша нива». По словам родных погибшего, при задержании Усхопов оказал сопротивление. Следователи утверждают, что молодой человек находился в состоянии сильного опьянения, когда его везли на медицинское освидетельствование, ему стало плохо. По какой причине в СК Белоруссии не уточнили.