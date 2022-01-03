Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в подмосковной Балашихе

Скончались по меньшей мере, трое, еще один госпитализирован, рассказали агентству РИА Новости в Следственном комитете. На месте происшествия были обнаружены канистры со спиртным. Сейчас разыскивают продавца. За последние несколько месяцев похожие случаи произошли в Оренбургской области, Екатеринбурге, Улан-Удэ и Казани.