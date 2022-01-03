Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в подмосковной Балашихе

Скончались по меньшей мере, трое, еще один госпитализирован, рассказали агентству РИА Новости в Следственном комитете. На месте происшествия были обнаружены канистры со спиртным. Сейчас разыскивают продавца. За последние несколько месяцев похожие случаи произошли в Оренбургской области, Екатеринбурге, Улан-Удэ и Казани.
2022-01-03T01:04:28+03:00
2022-01-03T01:08:55+03:00
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01:04, 03 января 2022
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