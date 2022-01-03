Масочный режим для маленьких детей вводят сегодня во Франции

Таким образом власти республики отреагировали на резкое повышение заболеваемости коронавирусом.

По всей стране дети старше 6-ти лет теперь будут обязаны носить маски в общественных местах, религиозных учреждениях, в спортивных комплексах, а также в транспорте. В отдельных областях и городах, например, в Париже, это означает, что даже учащимся младших классов нельзя выходить без маски на улицу. До сегодняшнего дня эти же правила распространялись на жителей Франции старше 11-ти лет.

Дополнительно ограничили и численность массовых мероприятий. В помещении верхняя планка – это две тысячи человек, а на открытом воздухе – пять тысяч.

Помимо прочего, чиновники запретили продавать еду и напитки в транспорте. В национальной железнодорожной компании SNCF объявили, что в связи с этим вагоны-рестораны закроются, а пассажирам поездов теперь нельзя снимать маски для того, чтобы есть или пить.

Предполагается, что все эти правила будут в силе как минимум до 23-его января.

В среднем во Франции выявляют около семидесяти тысяч новых заболевших коронавирусом в сутки. В Минздраве республики объявили, что более 60-ти процентов случаев инфицирования приходится на штамм «омикрон».