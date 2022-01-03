Z Архив новостей новости
5 2 6 214
00:03, 03 января 2022

Масочный режим для маленьких детей вводят сегодня во Франции

Таким образом власти республики отреагировали на резкое повышение заболеваемости коронавирусом.

По всей стране дети старше 6-ти лет теперь будут обязаны носить маски в общественных местах, религиозных учреждениях, в спортивных комплексах, а также в транспорте. В отдельных областях и городах, например, в Париже, это означает, что даже учащимся младших классов нельзя выходить без маски на улицу. До сегодняшнего дня эти же правила распространялись на жителей Франции старше 11-ти лет.

Дополнительно ограничили и численность массовых мероприятий. В помещении верхняя планка – это две тысячи человек, а на открытом воздухе – пять тысяч.

Помимо прочего, чиновники запретили продавать еду и напитки в транспорте. В национальной железнодорожной компании SNCF объявили, что в связи с этим вагоны-рестораны закроются, а пассажирам поездов теперь нельзя снимать маски для того, чтобы есть или пить.

Предполагается, что все эти правила будут в силе как минимум до 23-его января.

В среднем во Франции выявляют около семидесяти тысяч новых заболевших коронавирусом в сутки. В Минздраве республики объявили, что более 60-ти процентов случаев инфицирования приходится на штамм «омикрон».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 226 6 14279 02.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова про британское вмешательство во внутренние дела России Вот и ответ, почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранных агентов». Затронули подбрюшье…

5 155 6 10180 02.01
Блоги

Митя Алешковский Основатель благотворительного фонда «Нужна помощь», фотограф, общественный деятель

Вы не сможете нам доказать, что СССР был империей добра Невозможно строить никакого будущего на костях. Никакой экономики. Никакой культуры. Никакой науки. Никакой жизни. Потому что отовсюду эти кости будут торчать. И в какой-то момент все рухнет…

5 436 6 35986 29.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Алексей Нарышкин Алексей Венедиктов Лиза Аникина ведущие: Алексей Нарышкин, Алексей Венедиктов, Лиза Аникина

3593786

5 61 6 5330 02.01
#слушать 51:03 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британская Фемида испытывает явный постковидный синдром В прошлом в Британии функционировала Звездная палата — особый судебный апелляционный орган для решения чрезвычайных вопросов. Сейчас все выглядит так, как будто все палаты в Британии стали Звёздно-полосатыми…

5 114 6 11603 27.12
Новости

В Белоруссии скончался 27-летний местный житель, который был задержан в новогоднюю ночь Родственники Дмитрия Усхопова говорят, что получили тело с черной от побоев спиной и раной на виске…

5 53 6 6590
Голосование
Советский Союз — террористическое государство? (программа «Рикошет»)
5 113 6 14349 28.12
Блоги

Денис Проценко: Пусть 2022 год принесёт нам победу над пандемией Я лично рад тому, что постоянная разъяснительная и просветительская работа начинает приносить свои первые результаты – всё больше наших сограждан делают правильный выбор в пользу вакцинации…

5 49 6 7048 30.12
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я считаю, что такие организации должны быть Изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно. Сегодня остались без работы талантливые люди. И это накануне Нового года…

5 283 6 43968 30.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Пока бокал с шампанским скорее наполовину полон В ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей…

5 35 6 6065 31.12
Блоги

+ Новогоднее обращение президента России 06:32 Новогоднее обращение президента России Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в сложных условиях косвенно. Мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией…

5 137 6 26830 31.12
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зеленорай В общем, единственная угроза для безупречной украинской энергоинфраструктуры, с точки зрения цивилизованных и киевских деятелей, — Россия…

5 36 6 7123 29.12
Блоги

О ликвидации Международного Мемориала Мы будем опротестовывать решение Верховного суда и найдем законные способы продолжать нашу работу. Мемориал – это не организация, это потребность граждан России в правде о ее трагическом прошлом…

5 26 6 5112 28.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Семейное новогоднее фото Попросил Юлю, Дашу и Захара сделать новогоднее фото, а меня потом взять с похожей фотографии и аккуратненько вставить. Типа мы вместе тусим…

5 266 6 55839 31.12
Новости

Соратники Навального рассказали о полной смене охраны в томском отеле за два дня до заселения политика По словам Марии Певчих, в то время, когда они там остановились, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди…

5 32 6 6826
Блоги

Сергей Марков политолог

Россия и США. Попытка реконструировать логику Предновогодние переговоры Путина и Байдена были очень необычные тем, что они состоялись именно по инициативе Путина. И тогда у всех возникает вопрос — так в чем же инициатива?..

5 42 6 8867 31.12

Популярное за неделю

Новости

С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге перестанут пускать в заведения общепита и торговые центры без QR-кодов Изменения в постановлении № 121 об «антиковидных» ограничениях в Петербурге вступили в силу с сегодняшнего дня…

5 29 6 51003
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Они предполагают, что если бы ГУЛАГ сожрал не жалкие 20 миллионов, а 100 миллионов, то СССР, вероятно, уцелел. Просто в 50-е не надо было останавливаться и расслабляться. Немножечко не хватило трупов…

5 67 6 79846 29.12
#слушать 51:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Советский Союз — террористическое государство? (программа «Рикошет»)
5 113 6 14366 28.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Важный день сегодня. Великий. Я сделал это В общем, решился я. Зашел в бытовку, снял штаны тюремной робы и подшил их. Подшивочной потайной строчкой петлеобразных стежков. Как по учебнику…

5 257 6 182968 27.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Гаага/Боинг/Гиркин — пожизненное, пресс-конференция Путина, вампиры… Гаага/Боинг/Гиркин — пожизненное, пресс-конференция Путина, вампиры… Все, кто задавали ему вопросы, в принципе понимали, что беседа так же бессмысленна, как диалог например с домкратом. Домкрат — хорошая штука. Ладно, если человек еще плачется домкрату на несовершенство шиномонтажа…

5 45 6 78308 27.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9375484
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5127047

Сегодня в эфире