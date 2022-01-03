В Бостоне сегодня пройдут первые слушания по делу российского бизнесмена Владислава Клюшина

Его обвиняют в причастности к киберпреступлениям.

Защита намерена настаивать на освобождении россиянина из-под ареста. Его адвокаты указывали, что паспорт обвиняемого находится у американских властей, поэтому он все равно не сможет покинуть страну. Ранее суд отказался освободить Владислава Клюшина под залог, поскольку обвинение опасается, что он сможет скрыться с помощью связей со спецслужбами. Якобы в его компании работает бывший сотрудник одного из профильных ведомств. Клюшина обвиняют в незаконном получении и торговле конфиденциальной информацией о компаниях на десятки миллионов долларов. По некоторым данным, речь идет о крупных предприятиях таких, как специализирующееся на производстве электромобилей Tesla и IBM, которое работает в сфере IT. Бизнесмена задержали в марте в Швейцарии. И Россия, и Соединенные штаты требовали его экстрадиции. Суд постановил передать обвиняемого американским властям. Защита Владислава Клюшина связывает арест с его работой на российское правительство. Он создавал для Кремля систему мониторинга СМИ.

Сам россиянин считает, что уголовное преследование стало способом отомстить ему за отказ сотрудничать с западными спецслужбами.