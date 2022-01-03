Недавно назначенный премьер-министр Судана подал в отставку, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Абдалла Хамдук заявил, что между сторонами на этапе переходного периода возникли серьезные «конфликты и противоречия. По словам Хамдука, для него «было честью управлять правительством в тяжелых условиях на протяжении более двух лет». За это время, отметил он, его кабмину «удалось вывести Судан из международной изоляции.