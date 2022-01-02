Премьер-министр Гаити Ариэль Анри не пострадал в результате покушения

Как передает телеканал «Телесур», в него сегодня несколько раз стреляли на улице во время празднования годовщины независимости страны. В результате перестрелки по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Ряд торжественных мероприятий был отменен. В июле прошлого года в своей резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз.