Премьер-министр Гаити Ариэль Анри не пострадал в результате покушения

Как передает телеканал «Телесур», в него сегодня несколько раз стреляли на улице во время празднования годовщины независимости страны. В результате перестрелки по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Ряд торжественных мероприятий был отменен. В июле прошлого года в своей резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз.
2022-01-02T23:03:37+03:00
2022-01-02T23:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 02 января 2022
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