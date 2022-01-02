В РПЦ утверждают, что присоединили сотни африканских приходов по просьбе самих верующих

Глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что такие обращения появились после того, как патриарх Александрийский Феодор поддержал церковный раскол на Украине, передает «Интерфакс». В канун Нового года Русская православная церковь объявила о создании патриаршего экзархата Африки. В него приняли более ста клириков Александрийского патриархата, под юрисдикцией которого формально находится континент. Сегодня патриарх Александрийский Феодор II осудил создание новой структуры РПЦ в Африке.

