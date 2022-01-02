Z Архив новостей новости
5 3 6 183
23:01, 02 января 2022

Премьер-министр Финляндии допустила вступление страны в НАТО

Глава правительства Санна Марин также заявила, что Хельсинки активизирует сотрудничество с Евросоюзом в области обороны, передают местные СМИ. Ранее в своём предновогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, потому что противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев…

5 217 6 12193 14:34
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И снова про британское вмешательство во внутренние дела России Вот и ответ, почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранных агентов». Затронули подбрюшье…

5 139 6 8431 16:45
Блоги

Митя Алешковский Основатель благотворительного фонда «Нужна помощь», фотограф, общественный деятель

Вы не сможете нам доказать, что СССР был империей добра Невозможно строить никакого будущего на костях. Никакой экономики. Никакой культуры. Никакой науки. Никакой жизни. Потому что отовсюду эти кости будут торчать. И в какой-то момент все рухнет…

5 422 6 35798 29.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британская Фемида испытывает явный постковидный синдром В прошлом в Британии функционировала Звездная палата — особый судебный апелляционный орган для решения чрезвычайных вопросов. Сейчас все выглядит так, как будто все палаты в Британии стали Звёздно-полосатыми…

5 114 6 11592 27.12
Голосование
Советский Союз — террористическое государство? (программа «Рикошет»)
5 113 6 14174 28.12
Блоги

Денис Проценко: Пусть 2022 год принесёт нам победу над пандемией Я лично рад тому, что постоянная разъяснительная и просветительская работа начинает приносить свои первые результаты – всё больше наших сограждан делают правильный выбор в пользу вакцинации…

5 49 6 7038 30.12
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я считаю, что такие организации должны быть Изучать историю важно, причем важно помнить и сохранять факты, а не копить субъективные мнения. И кто-то это должен делать обязательно. Сегодня остались без работы талантливые люди. И это накануне Нового года…

5 283 6 43931 30.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Пока бокал с шампанским скорее наполовину полон В ходе ночного разговора Байден теоретически мог бы уже сейчас обозначить те разделы российских предложений, которые даже обсуждать Вашингтон в принципе отказывается. Этого нет, повестка дня остаётся всеобъемлющей…

5 35 6 6057 31.12
Блоги

+ Новогоднее обращение президента России 06:32 Новогоднее обращение президента России Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в сложных условиях косвенно. Мы вместе продолжали бороться с опасной эпидемией…

5 137 6 26494 31.12
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зеленорай В общем, единственная угроза для безупречной украинской энергоинфраструктуры, с точки зрения цивилизованных и киевских деятелей, — Россия…

5 36 6 7115 29.12
Блоги

О ликвидации Международного Мемориала Мы будем опротестовывать решение Верховного суда и найдем законные способы продолжать нашу работу. Мемориал – это не организация, это потребность граждан России в правде о ее трагическом прошлом…

5 26 6 5111 28.12
Новости

Соратники Навального рассказали о полной смене охраны в томском отеле за два дня до заселения политика По словам Марии Певчих, в то время, когда они там остановились, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди…

5 32 6 6547
Блоги

Алексей Навальный политик

Семейное новогоднее фото Попросил Юлю, Дашу и Захара сделать новогоднее фото, а меня потом взять с похожей фотографии и аккуратненько вставить. Типа мы вместе тусим…

5 266 6 55471 31.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Россия и США. Попытка реконструировать логику Предновогодние переговоры Путина и Байдена были очень необычные тем, что они состоялись именно по инициативе Путина. И тогда у всех возникает вопрос — так в чем же инициатива?..

5 42 6 8764 31.12
Блоги

Екатерина Котрикадзе ведущая телеканала «Дождь», который российские власти считают иноагентом

+ Россия и Запад. Как за 2021 год мы почти дошли до войны Россия и Запад. Как за 2021 год мы почти дошли до войны Весь этот год российские власти убеждали весь мир, что у нас особый путь и особая демократия. А также, что кругом враги, времени на раскачку нет, и нужно срочно спасать Россию…

5 33 6 7228 29.12
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Про мемориал Где находится точка невозврата, — бог весть. Но то, что Россия блуждает сейчас где-то неподалеку от нее, кажется мне довольно очевидным…

5 246 6 55950 30.12

Популярное за неделю

Новости

С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге перестанут пускать в заведения общепита и торговые центры без QR-кодов Изменения в постановлении № 121 об «антиковидных» ограничениях в Петербурге вступили в силу с сегодняшнего дня…

5 28 6 49822
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Они предполагают, что если бы ГУЛАГ сожрал не жалкие 20 миллионов, а 100 миллионов, то СССР, вероятно, уцелел. Просто в 50-е не надо было останавливаться и расслабляться. Немножечко не хватило трупов…

5 67 6 79242 29.12
#слушать 51:21 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Советский Союз — террористическое государство? (программа «Рикошет»)
5 113 6 14207 28.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Важный день сегодня. Великий. Я сделал это В общем, решился я. Зашел в бытовку, снял штаны тюремной робы и подшил их. Подшивочной потайной строчкой петлеобразных стежков. Как по учебнику…

5 257 6 182802 27.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Гаага/Боинг/Гиркин — пожизненное, пресс-конференция Путина, вампиры… Гаага/Боинг/Гиркин — пожизненное, пресс-конференция Путина, вампиры… Все, кто задавали ему вопросы, в принципе понимали, что беседа так же бессмысленна, как диалог например с домкратом. Домкрат — хорошая штука. Ладно, если человек еще плачется домкрату на несовершенство шиномонтажа…

5 45 6 78181 27.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9375317
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5126967

Сегодня в эфире