Премьер-министр Финляндии допустила вступление страны в НАТО

Глава правительства Санна Марин также заявила, что Хельсинки активизирует сотрудничество с Евросоюзом в области обороны, передают местные СМИ. Ранее в своём предновогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, потому что противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности.