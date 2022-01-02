Премьер-министр Финляндии допустила вступление страны в НАТО

Глава правительства Санна Марин также заявила, что Хельсинки активизирует сотрудничество с Евросоюзом в области обороны, передают местные СМИ. Ранее в своём предновогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, потому что противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности.
2022-01-02T23:01:40+03:00
2022-01-02T23:01:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 02 января 2022
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