Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, как ожидается, начинают телефонные переговоры

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в эти минуты, как ожидается, начинают телефонные переговоры. Речь пойдет о совместных шагах во имя мира, сказал ранее Зеленский. Ранее президент США после недавнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что предупредил о жестких санкциях в случае военного нападения на Украину. В Кремле неоднократно отвергали подобные планы. При этом Москва требует от США и НАТО гарантий невступления Украины в альянс.