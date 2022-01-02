Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, как ожидается, начинают телефонные переговоры

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в эти минуты, как ожидается, начинают телефонные переговоры. Речь пойдет о совместных шагах во имя мира, сказал ранее Зеленский. Ранее президент США после недавнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что предупредил о жестких санкциях в случае военного нападения на Украину. В Кремле неоднократно отвергали подобные планы. При этом Москва требует от США и НАТО гарантий невступления Украины в альянс.
2022-01-02T23:01:12+03:00
2022-01-02T23:01:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 02 января 2022
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