Эпидемиолог Михаил Фаворов полагает, что в России вскоре начнется новая волна пандемии из-за штамма «омикрон»

В интервью «Эху Москвы» он сказал, что резкий рост заболеваемости может начаться в ближайшие месяцы.

Михаил Фаворов отметил, что ношение маски позволяет десятикратно снизить дозу коронавируса при заражении.

В России за сутки выявлено около 18 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Это минимальный показатель с середины сентября. По данным оперативного штаба, по всей стране скончались за сутки 811 пациентов с коронавирусом, из них 69 — в Москве. В столице суточный прирост заболевших оказался меньше двух тысяч.