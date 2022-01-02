На премьер-министра Гаити совершено покушение

В главу правительства Ариэля Анри было сделано несколько выстрелов, он не пострадал, сообщает телеканал «Телесур». Нападение произошло во время празднования годовщины независимости республики. В июле прошлого года в своей резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз.
2022-01-02T22:05:35+03:00
2022-01-02T22:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 02 января 2022
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