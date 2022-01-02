На премьер-министра Гаити совершено покушение

В главу правительства Ариэля Анри было сделано несколько выстрелов, он не пострадал, сообщает телеканал «Телесур». Нападение произошло во время празднования годовщины независимости республики. В июле прошлого года в своей резиденции был убит президент Гаити Жовенель Моиз.