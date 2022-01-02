Увольнение из СК генерала, который вел самые резонансные дела может быть связано с уголовным делом

Увольнение из СК генерала, который вел самые резонансные дела, по данным «Новой газеты», может быть связано с уголовным делом. 41-летний Рустам Габдулин обязан стремительной карьерой «болотному делу», считает координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который после протестов 2012 года был приговорен к 4,5 годам заключения. Такое мнение политик выразил в интервью «Эху Москвы».



С чем именно связано увольнение генерала Рустама Габдулина, не сообщается. Он также расследовал дела об акциях в Москве летом 2019 года и о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Официально его отставку в СК не подтвердили.