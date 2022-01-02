Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что у России есть компромат на президента Владимира Зеленского

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Украина-24» утверждает, что у России есть компромат на президента Владимира Зеленского:

«С чем он туда пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю»

В конце прошлого года глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил, что Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Дата возможных переговоров не назначена.