В Белоруссии скончался 27-летний местный житель, который был задержан в новогоднюю ночь

Родственники Дмитрия Усхопова говорят, что получили тело с черной от побоев спиной и раной на виске. По мнению близких, силовики его избили до смерти, передает издание «Медиазона*». Российские власти считают его иностранным агентом. Молодой человек был задержан, когда в нетрезвом состоянии ждал автобуса и собирался ехать к родителям встречать Новый год. У него осталась пятилетняя дочь.
2022-01-02T22:01:30+03:00
2022-01-02T22:01:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:01, 02 января 2022
* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.
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