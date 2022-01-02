В Белоруссии скончался 27-летний местный житель, который был задержан в новогоднюю ночь

Родственники Дмитрия Усхопова говорят, что получили тело с черной от побоев спиной и раной на виске. По мнению близких, силовики его избили до смерти, передает издание «Медиазона*». Российские власти считают его иностранным агентом. Молодой человек был задержан, когда в нетрезвом состоянии ждал автобуса и собирался ехать к родителям встречать Новый год. У него осталась пятилетняя дочь.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.