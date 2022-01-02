Представитель МИДа Мария Захарова обвинила Лондон во вмешательстве во внутренние дела России

По ее выражению, Великобритания финансирует «раскачку внутриполитической ситуации». Захарова в своем телеграм-канале сослалась на некие документы предположительно британского МИДа, обнаруженные в интернете. По ее мнению, из этих бумаг следует, что Великобритания под видом грантов спонсирует митинги в России. Официально МИД не заявлял ноту протеста.