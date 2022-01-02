Зал заседаний парламента ЮАР полностью уничтожен пожаром, сообщили в мэрии Кейптауна

По словам одного из чиновников, историческое здание также сильно пострадало от воды, которую используют пожарные. При этом специальные распылители противопожарной системы не сработали. По версии властей, кто-то перекрыл клапаны. Задержан один подозреваемый, его допрашивают. В соцсетях распространяются сообщения о поджоге, но официально это не установлено.