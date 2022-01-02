В Киеве анонсировали телефонный разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена

Он состоится сегодня в 23 часа. Ранее президент США после недавнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сказал, что предупредил о жестких санкциях в случае военного нападения на Украину. В Кремле неоднократно отвергали подобные планы. При этом Москва требует от США и НАТО гарантий невступления Украины в альянс.