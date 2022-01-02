В Томске прошел одиночный пикет в поддержку общества «Мемориал»

Участница акции, учительница Елена Тромифова сказала «Радио Свобода*», что «Мемориал*» помогает сохранять память о репрессированных, а российские власти пытаются скрыть некоторые исторические периоды и заставляют граждан любить страну абстрактно, минуя предков. Судя по всему, пикет прошел спокойно, без задержаний.

Российские власти считают организацию «Мемориал*» и «Радио Свобода*» иностранными агентами. В конце года Верховный суд и Мосгорсуд постановили ликвидировать две структуры «Мемориала*». Это осудили власти США и ЕС.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.