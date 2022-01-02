Переговоры лидеров Украины и США состоятся этим вечером

Беседа по телефону Владимира Зеленского и Джо Байдена намечена на 22 часа по киевскому времени, сообщили в пресс-службе украинского президента. В Москве это время будет 23 часа. Байден после недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сказал, что предупредил о санкциях в случае вторжения на Украину.
2022-01-02T20:10:56+03:00
2022-01-02T20:10:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:10, 02 января 2022
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