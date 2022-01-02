Переговоры лидеров Украины и США состоятся этим вечером

Беседа по телефону Владимира Зеленского и Джо Байдена намечена на 22 часа по киевскому времени, сообщили в пресс-службе украинского президента. В Москве это время будет 23 часа. Байден после недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сказал, что предупредил о санкциях в случае вторжения на Украину.