В Белоруссии родственники задержанного силовиками 31 декабря сообщили о его смерти

По словам близких, на теле 27-летнего Дмитрия Усхопова следы побоев, в морг его доставили в разорванной и мокрой одежде. Родственники предполагают, что силовики обливали его водой, чтобы привести в сознание, передает издание «Медиазона*». Российские власти считают его иностранным агентом. По словам очевидцев, молодой человек был задержан за час до наступления Нового года, он ждал автобуса на остановке и был нетрезв.

В белорусском Следственном комитете сообщили, что Усхопову стало плохо по пути из отделения милиции в больницу, куда его повезли для медицинского освидетельствования.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.