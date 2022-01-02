Увольнение из СК генерала, который вел громкие дела, по данным ТАСС, может быть связано с переходом на новую работу

В то же время «Новая газета» отмечает, что Рустаму Габдулину 41 год, а в таком возрасте высокопоставленные силовики уходят со службы только из-за уголовного дела. Габдулин расследовал резонансные дела – о протестах на Болотной площади в 2012 году, об акциях в Москве летом 2019 года, о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
2022-01-02T20:04:34+03:00
2022-01-02T20:04:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 02 января 2022
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