Призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести европейские санкции из-за шествия в честь Степана Бандеры вызвано независимостью украинских националистов от Кремля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» народный депутат Украины Владимир Арьев.

«Володин, наверно, сожалеет, что украинские националисты одни из немногих в Европе, которые не подконтрольны Кремлю. Кремль контролирует французских, немецких, помогает австрийским националистам, а вот украинские оказались такими, которые не получают финансирования в Москве. Поэтому Володин, очевидно, считает, что против не своих националистов надо вводить санкции. На самом деле, я считаю, что? если именно российская власть будет вводить санкции, ну так все националист и так патриоты Украины и под санкциями», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европу осудить шествие националистов, которое прошло в Киеве. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что «недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни», а также убивали стариков, женщин и детей. По мнению В.Володина, ответственных за проведение акции необходимо наказать. Спикер Госдумы отметил, что Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ должны осудить произошедшее, ввести санкции в отношении руководства Украины и делать все, чтобы не допустить возрождения национализма в Европе.

Шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, на которое отреагировал В.Володин, прошли вчера в Украине. Как сообщал телеканал Euronews, по данным украинской полиции, по всей стране участвовали в акциях около трех с половиной тысяч человек. Наиболее многочисленный марш организовали в Киеве – по столице люди прошли с факелами и портретами Бандеры.

Украинские власти признали День рождения Бандеры официальным праздником в 2018 году. Факельные шествия в его память проходят ежегодно.