Константин Затулин: Россия будет бороться с возрождением фашизма на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европу осудить шествие националистов, которое прошло в Киеве. Россия будет бороться с возрождением фашизма на Украине. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин:

«Предложение Вячеслава Володина безусловно вдохновлено посленовогодним шествием бандеровцев по Киеву и другим городам Украины. Мы в России никогда не смиримся с тем, что братский народ кто-то пытается пустить по ложному пути. Дело не столько в преследовании националистов, сколько преследовании тех, кто сегодня возрождает фашизм на Украине. В украинском случае фашизм, коллаборационизм, и национализм оказываются в одном флаконе. Безусловно мы будем, и раньше, и сегодня, и в будущем бороться с этим злом всеми возможными способами», — сказал он.

Депутат отметил, что Россия защищает права русскоязычного населения Украины.

«Мы прежде всего, конечно, отстаиваем права русского и русскоязычного населения Украины, которое пытаются сегодня ущемлять. Отстаивая эти права, мы наталкиваемся на злую волю агрессивного меньшинства, которое настоено на этих бандеровских идеях и пытается сегодня ревизовать историю второй половины 20 века, историю Второй мировой и Великой Отечественной войны. Мы с этим никогда не смиримся, и борьба эта будет продолжаться до тех пор пока существуют такого рода тенденции», — заключил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европу осудить шествие националистов, которое прошло в Киеве. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что «недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни», а также убивали стариков, женщин и детей. По мнению В.Володина, ответственных за проведение акции необходимо наказать. Спикер Госдумы отметил, что Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ должны осудить произошедшее, ввести санкции в отношении руководства Украины и делать все, чтобы не допустить возрождения национализма в Европе.

Шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, на которое отреагировал В.Володин, прошли вчера в Украине. Как сообщал телеканал Euronews, по данным украинской полиции, по всей стране участвовали в акциях около трех с половиной тысяч человек. Наиболее многочисленный марш организовали в Киеве – по столице люди прошли с факелами и портретами Бандеры.

Украинские власти признали День рождения Бандеры официальным праздником в 2018 году. Факельные шествия в его память проходят ежегодно.