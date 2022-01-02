В ЮАР из-за пожара в здании парламента задержан один человек

Его допрашивают, сообщил президент страны Сирил Рамафоса. По версии властей, кто-то перекрыл клапаны, поэтому не сработали распылители воды во внутренних помещениях. Спикер парламента призвала администраторов соцсетей не публиковал сообщения о том, что причиной пожара мог стать поджог, до тех пор, пока причина официально не будет установлена. Пожар вспыхнул рано утром и еще продолжается.