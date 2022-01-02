Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна сохраняет за собой возможность вступить в НАТО

Глава государства подчеркнула, что Финляндия должна дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, передают местные СМИ. Ранее в своём предновогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, потому что противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности.
2022-01-02T19:33:09+03:00
2022-01-02T19:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 02 января 2022
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