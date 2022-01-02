В Петербурге с этого дня для посещения кафе и ряда магазинов требуются QR-коды

Распоряжение властей не распространяется на продуктовые, магазины товаров первой необходимости, аптеки, автозаправки, а также кафе и столовые на территории вокзалов и аэропорта, передает издание «Фонтанка». Ввести систему цифровых кодов, которые подтверждают иммунитет от коронавируса, для ресторанов и магазинов администрация Петербурга хотела еще с 1 декабря, но дважды откладывала.