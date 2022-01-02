Александрийский патриархат осудил решение РПЦ создать свою структуру в Африке

«Да простит их Бог», прокомментировал патриарх Феодор II, говорится в опубликованном сегодня официальном заявлении. На него обратила внимание немецкая медиакомпания «Дойче Велле». Как отреагировать на действия Москвы, Синод Александрийского патриархата решит на следующем заседании. Формально под его юрисдикцией находится весь африканский континент. В канун Нового года Русская православная церковь объявила о создании Патриаршего экзархата Африки. В него приняли более ста клириков Александрийского патриархата из восьми стран.