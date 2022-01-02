Юрист: Уволенный следователь по особо важным делам Р.Габдулин помог снять арест с одного из счетов по делу ФБК

Уволенный следователь по особо важным делам Рустам Габдулин оперативно помог снять арест с одного из счетов по делу Фонда борьбы с коррупцией*. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Алексей Прянишников.

«С генерал-майором Габдулиным лично я в своей практике столкнулся единожды в связи с делом ФБК*. Из всех людей, которых коснулся арест денежных счетов наиболее пострадала пенсионерка Зоя Шипилова из Краснодара. <...> Я написал ходатайство на имя Габдулина, в котором указал источник денежных средств, это были доходы от пчелиной пасеки в Краснодаре, и просил разобраться в этой ситуации. В течение месяца-полутора Габдулин направил поручение в Следственный комитет в Краснодаре, пенсионерку опросили, изучили документы и еще через пару месяцев мне сообщили, что было принято решение не продлевать арест этих денег. Пара банков сразу после этого выдали ей деньги. Конструктивно и быстро все вопросы были решены», — сказал он.

Юрист отметил, что это была единственная история в ряду арестов счетов по делу об «отмывании денег», когда удалось добиться разблокировки средств.

«Габдулин повел себя довольно объективно здесь, изучил всю эта картинку, связанную с происхождением денежных средств, и довольно оперативно дал поручение, потому что он понял, что, ну чего там, 68 лет, какие там штабы Навального*, ФБК* и так далее. Понятно, как эти списки формировались местным центром Э, по этим спискам всех подряд хлопнули по этим счетам. Пошли напрямую к нему, он просто по-человечески это все рассмотрел, увидел суть проблемы и ее решил», — подчеркнул он.

А.Прянишников предположил, что увольнение Р.Габдулина может быть связано с самоубийством следователя в Перми в сентябре 2021 года.

«Чисто хронологически, если помните, историю с Перми с шутингом и дальнейшими скандалами — может быть, это как-то с этим связано. <...> Там была ситуация, когда приезжал Бастрыкин, устроил какой-то разнос местному следствию, после этого, насколько помню, было самоубийство какое-то. Тут довольно сложно сказать», — заключил он.

Следователь по особо важным делам Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета указом президента России. Владимир Путин подписал указ об увольнении следователя в конце декабря. Как сообщается, Р.Габдулин вел Болотное и Московское дела, дело об аресте счетов политика Алексея Навального, а также дела о крушении Теплохода Булгария, пожаре в Зимней Вишне и ряд других.

В 2019 году Рустам Габдулин был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени.

* Фонд борьбы с коррупцией - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России. Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.