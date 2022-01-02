Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды «Камаз-мастер» выиграл первый этап ралли «Дакар»

Гонка проходит в Саудовской Аравии. Дистанция первого этапа составила 333 км. Вторым в зачете грузовиков финишировал еще один российский экипаж во главе с Эдуардом Николаевым. На третьем месте сын легендарного чешского гонщика Карела Лопрайса, который скончался на днях, Алеш Лопрайс.