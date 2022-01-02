Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал ужасным событием пожар в здании парламента:

Похоже, что противопожарные системы не сработали должным образом. Но благодаря пожарным, всем специальным службам и их оперативным действиям здание выгорело не полностью. В ближайшее время мы собираемся выяснить, что стало причиной возникновения пожара, как это произошло. Сейчас проходят задержания и допросы. Нам необходимо также задуматься о том, как предотвратить подобные события в будущем. Пока же мы благодарны за то, что наш парламент не превратился в пепел.

Из-за пожара могли пострадать исторические реликвии, хранящиеся в здании парламента.