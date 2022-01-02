Крупнейшее экономическое соглашение, объединившее 15 стран азиатско-тихоокеанского региона вступило в силу

ВРЭП объединило в зону свободной торговли страны с общим количеством населения 2 миллиарда и 200 миллионов человек, производящие более трети мирового ВВП. Общность будет строиться вокруг китайского лидерства, но к нему примкнули и традиционные союзники США – Япония, Австралия, Новая Зеландия и Корея, а также еще 10 стран юго-восточной Азии, включая Таиланд, Сингапур и другие. Соглашение о создании было подписано в ноябре. Оно облегчит взаимный доступ на рынки, унифицирует законодательство, упорядочит таможенные пошлины и тем самым способствует экономическому росту и улучшению качества жизни людей ВВС сообщает, что состав участников не носит окончательного характера, двери во ВРЭП открыты, а первой на этом пути может стать Индия. Китайское агентство Синьхуа назвало новое экономическое объединение ценным даром для мира.

Заинтересованность в присоединении к ВРЭП высказали Чили и Перу.