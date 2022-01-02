В МИДе заявили, что держат на контроле дела россиян в Белоруссии Софьи Сапеги и Егора Дудникова

Заместитель министра Андрей Руденко подчеркнул, что защита прав российских граждан за рубежом является одним из ключевых направлений работы внешнеполитической службы, передает ТАСС. Софья Сапега является подругой Романа Протасевича, одного из основателей телеграм-канала «Нехта», который власти Белоруссии считают экстремистким. Канал много сообщал о протестах в республике. Россиянке в Белоруссии грозит до 6 лет тюрьмы. Гражданин России Егор Дудников в конце декабря был приговорен в Минске к 11 годам колонии. Он озвучивал оппозиционные видеоролики.