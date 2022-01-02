Массовая драка между мигрантами, по данным «Интерфакса», произошла в новогоднюю ночь на юго-востоке Москвы

По словам источника, были тяжело ранены ножом двое граждан Узбекистана и один — Киргизии. Конфликт произошел в районе Текстильщики на Грайвороновской улице. Задержаны 9 граждан Киргизии. На них составлены административные протоколы о нарушении режима пребывания. Это грозит штрафом на сумму от пяти до семи тысяч рублей и выдворением из России.
2022-01-02T18:33:05+03:00
2022-01-02T18:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 02 января 2022
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