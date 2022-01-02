Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что у России есть компромат на президента Владимира Зеленского

По его словам, лидера Украины нельзя отпускать в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным в формате один на один, передает телеканал «Украина-24». В конце прошлого года глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил, что Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России. Дата возможных переговоров не назначена.