Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что у России есть компромат на президента Владимира Зеленского

По его словам, лидера Украины нельзя отпускать в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным в формате один на один, передает телеканал «Украина-24». В конце прошлого года глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил, что Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России. Дата возможных переговоров не назначена.
2022-01-02T18:31:48+03:00
2022-01-02T18:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 02 января 2022
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