Российский МИД подозревает Великобританию во вмешательстве во внутренние дела страны

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Лондон выделяет гранты на раскачивание внутриполитической ситуации. По ее словам, из попавших в сеть документов британского министерства иностранных дел следует, что ведомство спонсирует вовлеченность в митинги и политические шествия.

Захарова в своем телеграм-канале написала, что поэтому британские партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание «иностранного агента». Между тем, министерство юстиции не публиковало документов, которые бы указывали на какую-либо финансовую связь с правительством Великобритании тех, кто попал в перечень «иностранных агентов».

