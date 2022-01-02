СК и МВД завели уголовные дела из-за аварии с участием автобуса под Рязанью

Он ехал из Москвы в Астрахань на трассе Каспий врезался в опору моста. По последним данным, 5 человек погибли, более 20-ти пострадали. В сообщении ГИБДД говорится, что водитель мог быть за рулем в утомленном состоянии. Он оказался в числе погибших. В его крови алкоголь не обнаружен.
2022-01-02T18:09:54+03:00
2022-01-02T18:09:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:09, 02 января 2022
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